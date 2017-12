Ako misliš da nisi dovoljno upućen u sve što se nudi u svijetu financija, nisi jedini. Prema ocjeni Ekonomskog instituta, Hrvati su na dnu ljestvice financijske pismenosti i jedva zaslužuju dvojku pa je sasvim jasno kako svi trebamo edukaciju o tome kako upravljati vlastitim novcem. Pronašli smo 10 stvari koje svaki student i mlada osoba mora znati o financijama.

1. Koje su bankarske usluge na raspolaganju mladima?



Glavni ciljevi korištenja neke usluge ili proizvoda, pa tako i onih bankarskih, trebali bi biti jednostavno korištenje i efikasno rješavanje financijskih problema s kojima se susrećeš kao student. Uvijek gledaj na to da je usluga koja ti se nudi prilagođena tvojim potrebama. PBZ studentima nudi PBZ Indeks plus studentski paket koji sadrži tekući i žiro-račun u kunama, dopušteno prekoračenje i obročnu otplatu Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa, a tu je i American Express Start Card za studente s limitom potrošnje do 2000 kuna, te PBZ digitalno bankarstvo za lakše poslovanje s bankom. Novac za školarinu i troškove studiranja osiguraj na vrijeme uz PBZ Educa kredit za plaćanje školarine i troškove studiranja u zemlji i inozemstvu. Uz e-Kasicu počni štedjeti odvajanjem sitnih iznosa. Želiš li saznati više informacija posjeti studentskog bankara u nekoj od studentskih zona koje se nalaze u određenim PBZ poslovnicama.

2. Kako do studentske debitne kartice?



Visa Inspire kartica PBZ tekućeg računa omogućuje ti jednostavnost korištenja i manjak brige oko gotovine koju nosiš sa sobom. Korištenjem Visa Inspire kartice možeš plaćati jednokratno ili na rate bez kamata i naknada u trgovinama, restoranima, kupovati online, podizati novac s bankomata, čak i u inozemstvu. Uz Visa Inspire virtualnu karticu Wave2Pay aplikaciju na svom mobitelu iskoristi prednosti inovativnog beskontaktnog plaćanja mobilnim telefonom. PBZ tekući račun za studente možeš ugovoriti u studentskoj zoni i u bilo kojoj PBZ poslovnici.

3. Što je potrebno znati o online bankarstvu?



Danas se gotovo sve može obaviti preko mobilnih uređaja ili računala, pa tako i plaćanje računa, kupovanje i praćenje vlastitih financija. Osim što na svoj mobitel možeš instalirati aplikacije društvenih mreža, uz aplikaciju PBZ mobilnog bankarstva obavljaj svoje financijsko poslovanje s bankom kad i gdje god poželiš! Preko nje možeš provjeravati stanje svojih transakcijskih računa u PBZ-u, plaćati račune povoljnije nego u poslovnici, pratiti svoje troškove po American Express Start Card za studente, kupovati bonove za mobitel i saznati gdje se točno nalazi najbliži PBZ bankomat i poslovnica.

4. Koja je razlika između žiro i tekućeg računa?



U svakoj PBZ poslovnici možeš otvoriti PBZ tekući i žiro račun za studente, a jedino što ti je potrebno su osobna iskaznica i indeks. Tekući račun namijenjen je primanju uplata i obavljanju transakcija putem Visa Inspire kartice PBZ tekućeg računa, s kojom podižeš novac s bankomata, plaćaš jednokratno ili na rate u trgovinama, ili online. Žiro račun namijenjen je za raspolaganje stipendijom ili novcem koji zaradiš preko studentskog servisa. Uz njega dolazi PBZ Visa Electron debitna kartica s kojom također možeš plaćati u trgovinama, podizati gotovinu s bankomata te obavljati uplate i isplate u PBZ poslovnicama.

5. Može li student dobiti kredit za studiranje?



Obrazovanje je ulaganje u budućnost. PBZ Educa krediti omogućuju da studij i karijeru planiraš na svojim željama i ambicijama, neovisno o trenutačnoj financijskoj situaciji. PBZ Educa krediti namijenjeni su za plaćanje troškova školarine privatnog srednjoškolskog obrazovanja, ali i troškova studija tijekom dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu. PBZ Educa kredit može se realizirati u svakoj studentskoj zoni i PBZ poslovnici. Neke od pogodnosti su mogućnost korištenja počeka, a za iznos kredita do 15.000 eura nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja. Tako nećeš imati dodatne brige jer je rok otplate kredita do 10 godina, a sam biraš datum i način otplate kredita u anuitetima ili ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta.

7. Kako do American Express studentske kartice?



Sigurno ti se mnogo puta dogodilo da si želiš nešto priuštiti, ali baš u tom trenutku nemaš dovoljno novca na računu. Propuštaš popuste i akcije i gledaš svoje željene proizvode kako odlaze s polica. Ugovaranjem American Express Start Card za studente dobivaš limit od 2000 kuna, ali i mogućnost obročnog plaćanja do 12 mjesečnih obroka što će naravno ovisiti o uvjetima prodajnog mjesta. Ovom karticom možeš kupovati online i plaćati jednokratno u trgovinama, ali i dobiti razne popuste u sklopu Programa uštede Student za odjeću, tehničku opremu, putovanja i drugo. American Express Start Card za studente dio je PBZ Indeks plus studentskog paketa i za nju nećeš plaćati nikakvu dodatnu članarinu ili naknadu, jedino što trebaš napraviti je otići u PBZ poslovnicu i ugovoriti PBZ Indeks plus studentski paket.

8. Kako raspolagati financijama?



Dobra financijska navika jest život u skladu s mogućnostima. Kada mladi rano nauče racionalno upravljati novcem te uočavati razliku između želja i potreba, manja je vjerojatnost da će u budućnosti biti loši gospodari novca. Samostalno upravljanje budžetom za većinu studenta znači plaćanje najamnine i mjesečnih režija,nabava hrane, odjeće.... Najvažnije je u svakom trenutku voditi računa o potrošnji. Uz aplikaciju PBZ mobilnog bankarstva dobivaš sve informacije na dlanu svoje ruke – koliko si potrošio, kad i gdje, te koliko je novca na tvom računu ili štednji. Uz to, možeš instalirati i druge aplikacije iz Googleove trgovine koje će ti pomoći u organiziranju tvojih troškova kako bi bio siguran kamo tvoja svaka kuna ide.